«Новый челночный способ»: мошенники лишили москвича 10 млн рублей через офлайн-обменник

Московский криптоинвестор стал жертвой новой мошеннической схемы, лишившись 10 млн руб. при обмене наличных средств через офлайн-пункт. По данным телеграм-канала Mash, преступники используют так называемый «челночный» способ обогащения, активно создавая фейковые аккаунты в мессенджерах.

Схема работает в несколько этапов. Сначала потенциальная жертва находит в мессенджере Telegram якобы обменный пункт и пишет фейковому администратору, чтобы обменять наличные на криптовалюту. Мошенник назначает встречу в реальном офисе легального обменника, сотрудники которого ничего не подозревают.

Пока клиент едет на сделку, злоумышленник создает точную копию его аккаунта и от его имени связывается с настоящим обменником, договариваясь о той же встрече и условиях. В офисе жертве просят прислать адрес кошелька в личные сообщения для пробного перевода — при этом и клиент, и обменник уверены, что общаются напрямую друг с другом.

На самом деле, клиент отправляет свой кошелек мошеннику, а тот, в свою очередь, передает обменнику адрес своего собственного кошелька, выдавая его за клиентский.

Для проверки обменник переводит пробные 10 USDT на кошелек мошенника. Тот мгновенно перенаправляет их жертве, чтобы все выглядело как стандартная процедура проверки. Доверчивый клиент подтверждает сделку, после чего вся оставшаяся крупная сумма уходит напрямую мошеннику, а не на его счет.

