Новый детсад на 250 мест построят в Ленинском округе

В Ленинском округе Подмосковья возведут новый детсад на 250 мест. Дошкольное учреждение будет находиться на территории жилого комплекса «Пригород Лесное».

Здание детсада площадью свыше трех тысяч квадратных метров возведут в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования. Министерство жилищной политики региона выдало разрешение на строительство объекта, сообщила пресс-служба ведомства.

В здании детского сада расположатся десять групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, пищеблок, медкабинет и процедурная. На прилегающей территории разместятся игровые площадки, песочницы, лабиринты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ в Московской области.