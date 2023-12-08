Новый детсад на 250 мест построят в Ленинском округе
Фото: [Группа «Самолет»]
В Ленинском округе Подмосковья возведут новый детсад на 250 мест. Дошкольное учреждение будет находиться на территории жилого комплекса «Пригород Лесное».
Здание детсада площадью свыше трех тысяч квадратных метров возведут в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования. Министерство жилищной политики региона выдало разрешение на строительство объекта, сообщила пресс-служба ведомства.
В здании детского сада расположатся десять групповых ячеек, музыкальный и физкультурный залы, кабинет логопеда, пищеблок, медкабинет и процедурная. На прилегающей территории разместятся игровые площадки, песочницы, лабиринты.
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