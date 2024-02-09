Новый детсад на 360 мест Ленинском округе планируют открыть в этом году

Строительство пятого по счету детсада в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе Подмосковья находится на финальной стадии, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Застройщик — группа «Самолет». Сейчас готовность объекта оценивается в 72 процента. Строители уже завершили устройство монолитного каркаса здания и выполнили монтаж окон. Также почти окончены работы по каменной кладке. В настоящее время специалисты выполняют чистовую отделку и подключают детсад к наружным инженерным системам.

Детский сад рассчитан на 360 мест. Он сможет принять воспитанников в возрасте от двух до семи лет. В здании площадью 4,7 тысячи квадратных метров оборудуют блок помещений с игровой, спальней, буфетной, санузлами и раздевалкой, а также залы для занятий музыкой и физкультурой. Кроме того, проектом предусмотрено создание кружковых для дополнительных развивающих занятий.

Прилегающую территорию озеленят, для каждой группы будет создана индивидуальная площадка. Также на участке расположатся две спортивные площадки, в том числе с футбольными воротами.

Детский сад планируется ввести в эксплуатацию в четвертом квартале этого года. Благодаря этому в Ленинском округе будет создано пятьдесят пять новых рабочих мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что школу на 1,1 тысячи мест в Павловской Слободе откроют к новому учебному году.