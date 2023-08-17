Новый детский сад достроили в жилом комплексе «Мытищи парк»

Министерство жилполитики Подмосковья застройщику Группа компаний «Самолет» выдало разрешение на ввод в эксплуатацию в ЖК «Мытищи парк» в одноименном городском округе нового дошкольного образовательного учреждения, рассчитанного на двести малышей.

Отмечается, что в трехэтажном здании детского сада общей площадью чуть более три тысячи квадратных метров предусмотрено девять блоков групповых помещений. Прилегающую к саду территорию благоустроили и озеленили.

Для прогулок детей создали девять площадок с игровым оборудованием и теневыми навесами, которые защитят детей от солнца и осадков. В спортивной зоне обустроили две площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе, а непосредственно перед главным входом в здание появилась площадка для проведения различных мероприятий.

При этом на данный момент в комплексе введены в эксплуатацию два жилых дома, а также ведется строительство домов следующих очередей. Всего в составе ЖК планируется возвести четыре очереди жилых домов, а также объекты социальной инфраструктуры и многоуровневые паркинги. Финал реализации проекта намечен на 2027 год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что школа на 1,1 тысячи мест в микрорайоне № 5 в Дмитрове будет сдана в декабре текущего года.