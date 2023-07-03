Новый детский сад готов принять воспитанников в ЖК «Скандинавский» в Мытищах

Порядка двухсот сорока малышей смогут посещать дошкольное учреждение, которое возвели в жилом комплексе «Скандинавский» городского округа Мытищи. об этом рассказали в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что ведомство уже выдало застройщику ГК ФСК разрешение на ввод в эксплуатацию данного социального объекта. Общая площадь детского сада составляет более трех с половиной тысяч квадратных метров.

На данный момент девелопер завершает возведение второй очереди проекта. Идет активное строительство школы, рассчитанной на 500 учеников, и двух последних корпусов ЖК. При этом полностью проект реализуют в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что более шестидесяти школ региона откроются после капремонта к 1 сентября.