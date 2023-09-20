Новый детский сад готовится к открытию в подмосковном поселке Новоивановское

Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на триста малышей, уже ввели в эксплуатацию и поставили на кадастровый учет в рабочем поселке Новоивановское Одинцовского городского округа. Об этом заявили в региональном Минжилполитики.

Отмечается, что на нижних этажах разместили ясельные и младшие группы, а на верхних — подготовительные и старшие. А на прилегающей территории оборудовано тринадцать прогулочных веранд с теневыми навесами и игровые площадки.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался с жителями подмосковного Дмитрова, и заверил их, что новая школа на 1,1 тысячи учеников будет сдана в эксплуатацию уже в декабре этого года.