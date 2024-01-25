Новый детский сад на 350 малышей появится в городском округе Люберцы

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что новое дошкольное учреждение в рабочем поселке Томилино в городском округе Люберцы планируется ввести в эксплуатацию к концу 2027 года.

Согласно проекту, новый детский сад общей площадью порядка 4500 квадратных метров рассчитан на 350 воспитанников. Дошкольное учреждение комфортно разместит 14 групп детей, а также порядка 72 человек персонала.

Облик детского сада выполнен в современном стиле с использование фиброцементных плит и керамогранитной плитки в облицовке цоколя. Цветовая палитра, представленная основным белым цветом в сочетании с природными серым и зеленым оттенками, гармонично интегрирует здание в окружающую застройку. Разноразмерные окна задают динамику облику учреждения и помогают избежать монотонности вытянутых фасадов.

Вход выполнен в одном уровне с отметкой земли, без ступеней и пандусов, что обеспечивает комфорт, а также доступность для маломобильных групп населения. На кровле выполнят цветовое покрытие, формирующее «пятый» фасад.

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