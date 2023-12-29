Новый детский сад на 350 мест открыли в Красногорске

В Красногорске свои двери для малышей открыл новый детский сад. Дошкольное учреждение на 350 мест расположено в жилом комплексе «Опалиха ОЗ».

Детсад рассчитан на восемнадцать групп. В трехэтажном здании разместили групповые ячейки с игровыми и спальнями, музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, медицинский блок с процедурными, кабинеты логопеда и психолога. Все помещения оснащены современным оборудованием.

Участие в торжественной церемонии открытия детсада принял глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков. Он поздравил местных жителей с этим важным событием и поблагодарил строителей, которые возводили здание дошкольного учреждения.

Детсад будут посещать дети в возрасте от двух до семи лет. От родителей будущих воспитанников поступило уже почти триста заявлений.

Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Красногорск ] Фото: [ пресс-служба администрации городского округа Красногорск ]

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что каждый год в регионе строят около 50 новых детских садов.