Новый детский сад на 360 мест открылся в подмосковных Люберцах
Фото: [Группа «Самолет»]
В жилом комплексе «Люберцы» открылся самый крупный из возведенных в этом году инвесторами-застройщиками детский сад. Дошкольное учреждение сможет принять 360 малышей.
Трехэтажное здание рассчитано на единовременное пребывание пятнадцати групп — по пять на каждом этаже, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области. Групповые помещения состоят из игровой, спальной, буфетной, туалетной и раздевальной комнат.
Сейчас в ЖК «Люберцы» работают пять детских садов более чем на 1,2 тысячи мест, а также две школы, инженерно-технологический лицей и поликлиника, добавили в ведомстве.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в Московской области откроют тридцать новых школ.