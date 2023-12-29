Новый детский сад открылся в подмосковных Химках

В деревне Рузино поселения Кутузовское городского округа Химки открылся новый детский сад, рассчитанный на 190 мест. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

В новом дошкольном учреждении три этажа, там разместили два актовых зала, пищевой блок, игровые и учебные зоны, помещения для занятий физкультурой, на игровой площадке установили фигуры персонажей из мультфильма «Смешарики». На территории учреждения также появились камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион». В ходе торжественного открытия детсада всем детям вручили подарок в честь наступающего Нового года.

«Этот» детский сад — дошкольное отделение Кутузовской школы. Все детки, которые стояли в очереди жилого комплекса Зеленоград», сейчас будут зачислены, а с января пойдут в детский садик. На данный момент происходит подбор персонала. Строительство провели в рамках государственной программе по развитию территорий и социальной инфраструктуры», — рассказал начальник Управления по образованию муниципалитета Юрий Кандалов.

Заместитель директора по дошкольному отделению Кутузовской СОШ Ольга Рытова отметила, что все группы детского сада укомплектовали игрушками. По ее словам, в нем будут работать квалифицированные педагоги и специалисты.

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