Новый детский сад планируют построить на территории подмосковного ЖК «Микрорайон Донской»
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Министерство жилищной политики Московской области выдало застройщику ООО СЗ «РК-Газсетьсервис» разрешение на строительство дошкольного образовательного учреждения в ЖК «Микрорайон Донской» на территории городского округа Коломна.
Ожидается, что общая площадь здания на три этажа составит более четырех тысяч квадратных метров. Детский сад рассчитан на пять многофункциональных групп детей для разных возрастов от трех до семи лет. В дошкольном учреждении оборудуют спальни, помещения для игр и тренировок, столовую, пищеблок, музыкальные залы, кружковые помещения для занятий с детьми, а также бассейн.
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