Новый детский сад планируют построить на территории подмосковного ЖК «Микрорайон Донской»

Ожидается, что общая площадь здания на три этажа составит более четырех тысяч квадратных метров. Детский сад рассчитан на пять многофункциональных групп детей для разных возрастов от трех до семи лет. В дошкольном учреждении оборудуют спальни, помещения для игр и тренировок, столовую, пищеблок, музыкальные залы, кружковые помещения для занятий с детьми, а также бассейн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что тридцать учителей Подмосковья стали получателями социальной ипотеки.