Новый детский сад планируют построить на территории подмосковного ЖК «Новая Алексеевская роща»

Ожидается, что общая площадь трехэтажного здания составит почти три с половиной тысячи квадратных метров. Здесь разместят 10 групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. А на прилегающей территории проведут озеленение: высадят кустарники, деревья и цветники, разместят спортивные и детские площадки. Здесь же установят теневые навесы, а также организуют специальную зону для колясок и санок.

Примечательно, что в жилом комплексе предусмотрена развитая социальная инфраструктура. Кроме данного детского сада, здесь построят школу на 1230 мест и поликлинику на 400 посещений в смену.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о возможностях сотрудничества школ Подмосковья и Узбекистана.