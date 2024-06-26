Новый детский сад планируют построить в подмосковной деревне Жилино

Архитектурная комиссия Градостроительного совета Подмосковья одобрила облик детского сада, рассчитанного на 350 воспитанников, в деревне Жилино в городском округе Люберцы. Об этом рассказали в Комитете по архитектуре и градостроительству Московской области.

Ожидается, что общая площадь здания новой дошкольной образовательной организации составит порядка пяти тысячи квадратных метров. Начало строительства детского сада запланировано на IV квартал 2024 года. Здание детского сада будет иметь простую прямоугольную форму белого цвета с акцентной входной группой из витражного остекления органично вписывается в окружающую среду.

В оформлении фасадов основного объема здания используется коричневая керамическая плитка теплого охристого оттенка, белая декоративная штукатурка и витражные элементы серого цвета с цветными вставками. При этом младшие группы получат отдельные выходы на игровые площадки с северного и южного торцов здания, старшие — по центру с восточной стороны.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье к началу учебного года откроют более двадцати новых школ.