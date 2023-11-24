Новый детский сад планируют построить в подмосковном ЖК «Богдановский Лес»

Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на триста пятьдесят малышей, возведут на территории жилого комплекса «Богдановский Лес» в Ленинском городском округе. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилищной политики.

Отмечается, что застройщик Группа «Самолет» уже получил от ведомства соответствующее разрешение на строительство. Новый социальный объект рассчитан на 14 групп детей в возрасте от 3 до 7 лет и создаст 84 новых рабочих места.

Площадь трехэтажного здания прямоугольной формы с выступами составит более четырех тысяч квадратных метров. Фасады выполнят в четырех цветах — белом, сером, коричневом и изумрудном. В качестве основных материалов отделки здания используют декоративную штукатурку, керамическую и бетонную плитку.

Более половины площади застройки озеленят: появятся различные деревья, кустарники, клумбы с цветами. Все элементы благоустройства соединят пешеходными дорожками и дополнят уличным освещением. Для удобства сотрудников и родителей на прилегающей территории появится удобная парковка.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.