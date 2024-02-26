Новый детский сад планируют построить в составе подмосковного ЖК «Малина»

Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное почти на двести малышей, планируют возвести на территории жилого комплекса «Малина», расположенного в поселке Нахабино городского округа Красногорск. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Ведомство уже выдало девелоперу проекта ГК «Гранель» соответствующее разрешение на строительство нового объекта. Примечательно, что ввести в эксплуатацию дошкольное учреждение планируется во втором квартале 2025 года.

Общая площадь двухэтажного здания составит чуть менее трех тысяч квадратных метров. Здесь разместятся восемь групповых ячеек с игровыми зонами, спальнями и другими помещениями. Также оборудуют пищевой блок с кухней полного цикла, кружковые, музыкальный и физкультурный залы, медицинский блок с процедурной и кабинет логопеда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ благодаря поддержке президента РФ.