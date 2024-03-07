Новый детский сад планируют возвести в малоэтажном ЖК «Парк Апрель»

Дошкольное образовательное учреждение, рассчитанное на 210 малышей, построят на территории малоэтажного жилого комплекса «Парк Апрель» в Наро-Фоминском городском округе. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что ведомство уже выдало соответствующее разрешение девелоперу КАSKAD Family. Реализация проекта запланирована в четвертом квартале 2024 года. Трехэтажное здание площадью 3 тыс. кв. метров рассчитано на группы детей раннего возраста, от полутора до трех лет.

Помимо групповых ячеек в здании оборудуют помещения музыкального и спортивного залов, учебные кабинеты педагога-психолога и логопеда, а также медицинский блок и столовую. На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что к сентябрю в регионе капитально отремонтируют свыше 40 школ и более 20 детсадов.