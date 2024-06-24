Новый детский сад появится в подмосковном Пушкино

Рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного совета Подмосковья одобрила облик нового детского сада, рассчитанного на 300 мест, который появится в Пушкино на улице Зеленая роща, сообщает Комитет по архитектуре и градостроительству Московской области. Проектировщиком выступает WELTBAU.

«Новый современный детский сад рассчитан на комфортное размещение 12 групп воспитанников от двух до семи лет. В рамках реализации проекта планируется создать 62 новых рабочих места. Завершить строительство социального объекта планируется в 2026 году», — рассказал министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В здании разместят групповые ячейки, пищеблок полного цикла, медблок с процедурным кабинетом, зал для проведения музыкальных занятий, кабинеты логопеда и психолога, постирочную, зал для занятий физкультурой и другие помещения. В рамках проекта также проведут благоустройство прилегающей территории с озеленением. Там появятся игровые площадки, зоны отдыха с теневыми навесами, места для хранения велосипедов и колясок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.