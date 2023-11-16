Новый детский сад появится в подмосковных Химках через два года

Строительство детского сада, рассчитанного на 320 малышей, продолжается в микрорайоне Новогорск-Планерное в подмосковных Химках. Об этом сообщили в пресс-службе Минстройкомплекса региона.

Отмечается, что объект возводят на Юбилейном проспекте в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета. На сегодняшний день на площадке задействовано более тридцати пяти рабочих, а также четыре единицы техники. Выполняется армирование вертикальных конструкций технического этажа здания.

Общая площадь трехэтажного здания составит почти пять тысяч квадратных метров. Помимо групповых ячеек, в здании будут оборудованы кабинеты для развивающих занятий, музыкальные и физкультурные залы. Возле входа также будет площадка с навесом для хранения колясок и санок.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе продолжают активно строить школы.