Новый детский сад поставили на кадастровый учет в Мытищах

Новый детский сад, рассчитанный на посещение 250 детей, ввели в эксплуатацию и оперативно поставили на кадастр в Мытищах. Об этом сообщили в областном Минжилполитики.

В ведомстве уточнили, что он появился по адресу 1-й Рупасовский переулок, стр. 11В. Дошкольное учреждение возвели по госпрограмме «Строительство объектов социальной инфраструктуры», его площадь превысила четыре тысячи квадратных метров. Там разместили групповые, спальни, игровые, залы для занятий музыкой и физкультурой, а также медблок с процедурным кабинетом и пищеблок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.