Новый детский сад построят в подмосковном ЖК «Квартал Ивакино»

На территории жилого комплекса «Квартал Ивакино» в подмосковных Химках девелопер группа «Самолет» построит детский сад, рассчитанный на триста малышей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики региона.

Отмечается, что здание общей площадью более пяти тысяч квадратных метров запроектировано в виде нескольких функциональных блоков — от двух до трех этажей. В качестве основных материалов облицовки используют светлую декоративную штукатурку и бетонную плитку белого, серого и коричневых цветов. Ярким элементом фасадов станут выступающие обрамления окон бирюзово-голубого и бледно-зеленого оттенков.

Для каждой из 12 групп предусмотрены комфортные групповые помещения с игровой, спальней, раздевальной, буфетной и санузлом. Здоровую еду для детей и 44 сотрудников будут готовить в собственном пищеблоке, а медицинскую помощь предоставят в кабинете врача, оборудованном процедурной.

Огороженную территорию детского сада благоустроят и озеленят. На площади почти четыре тысячи квадратных метров появятся игровые площадки с теневыми навесами и две спортивные площадки для занятий физкультурой на свежем воздухе.

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