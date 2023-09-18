Новый детский сад продолжают возводить в подмосковном Королеве

Новое дошкольное образовательное учреждение распахнет свои двери на территории жилого комплекса «Театральный парк» в микрорайоне Болшево в Королеве для малышей уже в следующем году.

В настоящее время на объекте уже завершено устройство фундаментной плиты, возведены стены подвала и выполняется перекрытие над ним. Начаты монолитные работы по возведению каркаса здания детского сада. Первый заместитель главы администрации муниципалитета Сергей Иванов рассказал, что все работы по нулевому циклу уже практически завершены.

В будущем дошкольном учреждении площадью более 1,9 тысячи квадратных метров будут различные залы для занятий, игровые комнаты, спальни, пищеблок с кухней полного цикла, медицинский блок и методические кабинеты.

«Детский сад позволит снять проблему очередей в этом микрорайоне, в котором растет число жителей. Необходимо решать проблемы обеспечения социальными объектами. Мы ставим задачу перед инвестором-застройщиком, чтобы детский сад был введен в эксплуатацию уже в следующем году и смог открыть свои двери для детишек из жилого комплекса», — добавил Сергей Иванов.

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