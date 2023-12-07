Новый детский сад продолжают возводить в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе
Фото: [Пресс-служба Министерства жилищной политики МО]
Строительство нового дошкольного общеобразовательного учреждения идет в соответствии с графиком на территории жилого комплекса «Измайловский лес» в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.
Отмечается, что в настоящий момент на объекте завершены работы по устройству монолитного каркаса и наружных стен из газобетонного блока. В здание заведены теплосеть и водопровод. Ведутся работы по устройству гидроизоляции кровли, наружного фасада, монтажу окон и прокладке наружных сетей по водоотведению и канализации.
Сегодня в «Измайловском лесу» уже открыты два детских сада, а также школа на 1775 учеников.
Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема кадров в региональных школах требует особого внимания.