Новый детский сад продолжают возводить в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе

Строительство нового дошкольного общеобразовательного учреждения идет в соответствии с графиком на территории жилого комплекса «Измайловский лес» в городском округе Балашиха. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что в настоящий момент на объекте завершены работы по устройству монолитного каркаса и наружных стен из газобетонного блока. В здание заведены теплосеть и водопровод. Ведутся работы по устройству гидроизоляции кровли, наружного фасада, монтажу окон и прокладке наружных сетей по водоотведению и канализации.

Сегодня в «Измайловском лесу» уже открыты два детских сада, а также школа на 1775 учеников.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема кадров в региональных школах требует особого внимания.