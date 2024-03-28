Новый детский сад продолжают возводить в ЖК «Люберецкий» одноименного округа
Фото: [Компания «ПИК»]
Компания «ПИК» в рамках комплексного развития территории жилого комплекса «Люберецкий» в одноименном городском округе продолжает строить очередной детский сад. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.
Так, на сегодняшний день строительная готовность образовательного объекта уже превысила семьдесят процентов. В здании ведутся отделочные работы, устройство инженерных систем, кровли и фасадов.
Примечательно, что в ЖК уже работают детский сад и школа, а также ведется строительство поликлиники, рассчитанной на 300 посещений в смену.
Ранее на этой неделе губернатор Андрей Воробьев поручил главам городских округов проработать вопрос организации подъездных путей к зданиям и парковкам рядом с новыми школами и детскими садами.