Новый детский сад уже готов к открытию в подмосковной Балашихе

Двести двадцать малышей смогут посещать новое дошкольное учреждение, которое уже готово открыть свои двери в жилом квартале «Столичный» в городском округе Балашиха. Об этом рассказали в региональном Министерстве жилполитики.

Отмечается, что данный соцобъект уже введен в эксплуатацию, поставлен на кадастровый учет и передан на баланс администрации округа. Здание детского сада построено в северной части жилого квартала. Одновременно его будут посещать 9 групп детей от 2 до 7 лет.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что каждый год в Подмосковье капитально ремонтируют более шестидесяти школ.