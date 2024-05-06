Новый детский сад уже готов принять первых воспитанников в подмосковном Домодедово

Инспекторы Главного государственного строительного надзора Московской области выдали заключение о соответствии здания детского сада утвержденному проекту в ЖК «Прибрежный парк», расположенном в селе Ям Домодедовского городского округа. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Напоминаем, что четырехэтажное здание дошкольного учреждения площадью более четырех тысяч квадратных метров начали строить в августе 2022 года. Главный вход в здание детского сада выполнен без ступеней и пандусов для обеспечения доступности маломобильных групп населения. Территория дошкольного учреждения комплексно благоустроена.

Отмечается, что застройщик уже может приступить к подготовке пакета документов для получения разрешения на ввод его в эксплуатацию.

Ранее губернатор Андрей Воробьев навестил ребят с особенностями физического и интеллектуального развития, воспитывающихся в Семейном центре «Дмитровский».