Новый детский сад уже открыл свои двери для первых воспитанников в Одинцово

Детский сад в форме полузамкнутого кольца, рассчитанный на 170 малышей, уже открыли в жилом квартале «Лесной» проекта «Одинград» в городском округе Одинцово. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Отмечается, что новое дошкольное учреждение рассчитано на девять групп, включая две ясельные. На прилегающей территории обустроены игровые площадки, спортивный комплекс и зоны для отдыха, которые соединяет совмещенная вело-пешеходная дорожка.

Примечательно, что проект награжден дипломом Союза архитекторов России рамках международной выставки «Build School 2019» за создание необычной рациональной формы детского учреждения. В «Одинграде» помимо садика на улице Маршала Бирюзова планируется построит еще 2 детских сада и общеобразовательную школу.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что Московская область стала лидером по строительству и обновлению школ.