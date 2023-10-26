Новый детский сад в Подольске введут в эксплуатацию в следующем году

Детский сад, который возводят на улице Вокзальная в городском округе Подольск, планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году, сообщили в областном Минстрое. Его стройготовность уже достигла 70%.

«В настоящее время на объекте 70 рабочих и шесть единиц техники. Завершается устройство фасада, внутри продолжается отделка помещений, также рабочие приступили к устройству игровых площадок», — говорится в сообщении.

Объект возводят по областной госпрограмме за счет средств бюджета. В нем будет три этажа, площадь — превысит 3,7 тысячи квадратных метров. В детсаду разместят 12 групп, рассчитанных на детей от 1,5 до 7 лет. Для них создадут групповые и спальные помещения, спортивный и музыкальный залы, кабинет психолога и логопеда, медкабинет и классы детского творчества. На прилегающей территории оборудуют игровые площадки с беседками и теневыми навесами, а также спортплощадку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».