Новый детский сад в жилом комплексе «Одинград» готов принять первых воспитанников

Дошкольное общеобразовательное учреждение, рассчитанное на сто семьдесят малышей, в квартале «Лесной» в жилом комплексе «Одинград» Одинцовского городского округа поставили на кадастровый учет. Об этом рассказали в Министерстве жилполитики Подмосковья.

Отмечается, что данный детский сад построен в форме трехэтажного полузамкнутого кольца. В здании размещены девять групповых помещений со спальнями, буфетные и игровые, физкультурный зал, кружковые и зал для музыкальных занятий.

Напоминаем, что проект данного объекта был награжден дипломом Союза архитекторов России рамках международной выставки «Build School 2019» за создание необычной рациональной формы детского учреждения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.