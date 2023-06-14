Новый детский сад возведут в ЖК «Томилино Парк» в Люберцах

В жилом комплексе «Томилино Парк» в Люберцах начнется строительство нового детского сада, рассчитанного на посещение 360 детей, рассказали в областном Минжилполитики. Разрешение на возведение уже получено, проект реализует Группа «Самолет».

В здании будет три этажа, на каждом из которых появятся пять блоков групповых помещений для детей. Они будут состоять из игровой, спальной, буфетной комнат, раздевалки и туалетов. Кроме того, в новом дошкольном учреждении появятся залы для занятий спортом, музыкой и для кружковых занятий.

Прилегающую территорию благоустроят и озеленят. Там появятся прогулочная зона, площадки с навесами, спортплощадки. Отметим, что застройщик реализует проект в рамках комплексного развития территории. Финансирование работ будет вестись за счет внебюджетных источников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что новая пристройка к гимназии в Одинцово откроется к 1 сентября.