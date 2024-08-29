Новый детский сад вскоре откроется в Солнечногорске

В микрорайоне Рекинцо-2 Солнечногорска завершилось строительство детского сада, рассчитанного на 320 мест, он получил разрешение на ввод в эксплуатацию и откроется в новом учебном году. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Работы проходили в рамках областной госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» с применением системы индустриальных технологий высокоскоростного строительства, разработанной на научно-производственной базе Концерна «Крост». В здании три этажа, его площадь составляет пять тысяч квадратных метров. Там разместили игровые и спальные комнаты, физкультурный и музыкальный залы, медицинские кабинеты, пищеблок и другие помещения. На прилегающей территории появились детские игровые и спортивные площадки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.