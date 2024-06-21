Новый дом в составе жилого квартала «Пустовский» построят в Щелкове

В подмосковном Щелкове построят новый дом, рассчитанный на сто шестьдесят семей, в жилом квартале «Пустовский». Об этом рассказали в пресс-службе Министерства жилищной политики Московской области.

Новый многоэтажный жилой дом будет иметь площадь более восьми тысяч квадратных метров, здесь будут обустроены квартиры различной планировки от студий до четырехкомнатных. Входные группы будут созданы по принципу безбарьерной среды. Первый этаж запроектирован как нежилой со встроенно-пристроенными помещениями, колясочными зонами и вестибюлями.

Примечательно, что квартал состоит из четырех 17-этажных домов-башен. В секциях смонтированы скоростные пассажирские и грузовые лифты. В шаговой доступности от жилого квартала работают: лицей, гимназия, три школы, детский сад и поликлиника.

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