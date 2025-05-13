Новый «фейсконтроль»: в России могут ввести биометрию для входа в ночные клубы

В России рассматривается возможность внедрения биометрической системы для доступа в ночные клубы. Об этом со ссылкой на пресс-службу Центра биометрических технологий (ЦБТ), оператора Единой биометрической системы (ЕБС), сообщило РИА Новости.

Отмечается, что эта инициатива может стать добровольной опцией для заведений при наличии интереса со стороны бизнес-сообщества. В случае положительного отклика отрасли биометрия будет использоваться для подтверждения возраста и личности посетителей, обеспечивая надежную систему контроля доступа.

На данный момент официальных предложений о внедрении биометрической проверки для входа в ночные заведения не поступало. Однако подобная технология будет применена в других сферах — планируется запуск сервиса подтверждения возраста на кассах в крупных торговых сетях в 2025 году.

Кроме того, разрабатываются возможности использования биометрии для подтверждения возраста при покупке энергетических напитков через вендинговые автоматы.

Ранее сообщалось, что аэропорт Внуково запустил биометрический эксперимент для пассажиров.