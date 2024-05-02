Новый фельдшерский здравпункт планируют построить в подмосковной деревне Назарьево

Контракт на проектирование и строительство фельдшерского здравпункта заключили в деревне Назарьево Павлово-Посадского городского округа. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Отмечается, что новое учреждение здравоохранения будет построено по региональной госпрограмме по технологии модульного строительства. А подрядчиком на площадке выступит ООО «Крост-Д». Количество обслуживаемого населения составит более 500 человек. При этом завершить строительство планируется до конца этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поблагодарил россиян, которые помогли семьям жертв теракта в «Крокусе».