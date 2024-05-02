Новый фельдшерский здравпункт появится в подмосковном Егорьевске

Работы пройдут в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета, здание возведут по технологии модульного строительства. В нем обустроят кабинеты фельдшера, смотровую, процедурную и стерилизационную комнаты, прививочный кабинет, палату для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала. Рядом с ним появится парковочная зона. Строительство здравпункта позволит повысить качество и доступность оказания первичной медицинской помощи жителям сельской местности, его планируют достроить до конца 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.