Новый фельдшерский здравпункт появится в Одинцово в следующем году

Новый фельдшерский здравпункт построят в поселке Дубки Одинцовского городского округа, сообщили в областном Минстрое. Его введут в эксплуатацию в 2024 году.

«Объект включен в государственную программу Подмосковья по строительству объектов социальной инфраструктуры. В настоящее время ведется проработка территории под его размещение», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что возведение нового объекта здравоохранения повысит доступность оказания первичной медико-санитарной и паллиативной помощи местным жителям. Фельдшерский здравпункт оснастят необходимым медоборудованием, в нем создадут все условия для приема пациентов и работы сотрудников.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.