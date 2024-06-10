Новый фельдшерский здравпункт построят в подмосковном селе Лелечи

Здание фельдшерского здравпункта планируют построить на территории села Лелечи в городском округе Егорьевск. Так, уже контракт на строительство данного объекта уже заключили. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Подрядчиком на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по возведению фельдшерского здравпункта выступит ООО «Крост-Д». В одноэтажном здании фельдшерского здравпункта разместятся кабинеты фельдшера, смотровая, процедурная и стерилизационная комнаты, прививочный кабинет для взрослых и детей, палата для более длительного пребывания пациентов и помещение для персонала.

Примечательно, что количество обслуживаемого населения составит более восьмисот человек. А все строительные работы планируют завершить в январе следующего года.

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