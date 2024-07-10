Новый фельдшерско-акушерский пункт откроется в поселке Жуково под Солнечногорском

В поселке Жуково городского округа Солнечногорск готовится к открытию фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), объект получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«ФАП в Жукове будет обслуживать около 1,5 тысячи жителей, принимая в смену 36 человек и предоставляя им квалифицированную медицинскую помощь», — говорится в сообщении.

Работы прошли в рамках областной госпрограммы за счет средств бюджета. В здании один этаж, его площадь составила 200 квадратных метров. Там разместили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, стерилизационную комнату, аптечный пункт, палату для пациентов и помещение для персонала. Рядом с ФАПом обустроили парковку и места для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.