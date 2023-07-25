Новый фельдшерско-акушерский пункт планируют открыть до конца года в подмосковной деревне Ботово

Строительная готовность нового ФАПа в деревне Ботово Волоколамского городского округа на сегодняшний день составляет уже более шестидесяти процентов. Об этом рассказали в региональном Министерстве стройкомплекса.

Сейчас на объекте трудятся пятнадцать рабочих, а также задействовано две единицы спецтехники. При этом сборка модульных конструкций здания завершена. Общая площадь одноэтажного здания составляет более двухсот квадратных метров. Медучреждение оснастят всем современным медицинским оборудованием.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что работников скорой помощи в Подмосковье застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.