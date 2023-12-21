Новый ФОК в Орехово-Зуево получил разрешение на ввод в эксплуатацию

В Орехово-Зуево готовится к открытию новый физкультурно-оздоровительный комплекс с катком, который получил название «Звездный», сообщили в областном Минстрое.

Объект появился на улице Гагарина, ему уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Работы проходили в рамках нацпроекта «Демография». В здании спорткомплекса размещены ледовая арена, трибуна на 330 мест, зал технической подготовки для хоккеистов, медпункт, кафе и прокат коньков. Рядом с ним обустроили парковку, установили наружное освещение, скамейки и урны, высадили деревья и кустарники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.