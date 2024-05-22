Новый функционал разработали для пассажиров Подмосковья на Единой линии связи Мострансавто
Фото: [Пресс-служба Мострансавто]
АО «Мострансавто» реализовало новый функционал на Единой линии связи с пассажирами, он позволяет информировать жителей и гостей Подмосковья о фактическом времени прибытия автобуса на нужный остановочный пункт. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«Пассажир звонит на номер единой линии связи 8 (800) 700-31-13 и называет голосовому помощнику остановку, на которой он находится, населенный пункт, где расположена конечная или саму конечную остановку. Сервис называет время прибытия ближайшего автобуса и рейс, следующий за ним, в реальном времени», — пояснили в компании.
Впоследствии компания планирует расширить функционал, чтобы пассажирам было удобнее пользоваться сервисом, а также увеличить скорости получения информации.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.