«Новый год без воды, теперь Рождество»: жители ЛНР уже две недели ждут возвращения водоснабжения

В городе Свердловск, расположенном в Луганской Народной Республике, уже более двух недель отсутствует водоснабжение. Несмотря на то, что коммунальные службы обещают исправить ситуацию, она остается плачевной.

Местные жители рассказали об обстановке в городе, отметив что подобные аварии случаются регулярно.

«У нас вода исчезла еще 19 декабря, а первой датой, когда ее обещали вернуть, стало 25 число. Потом «Лугансквода» сообщила о новой поломке и перенесла дату запуска водовода на 27 число, но тоже что-то не сложилось, и все это несколько раз откладывалось. Мы встретили Новый год без воды, теперь Рождество — ее по-прежнему нет. Последнее обещание было о запуске подачи воды 5 числа», — рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» жительница Свердловска Юлия С.

По словам девушки, в некоторых районах города несколько раз за две недели ненадолго включали воду, но повезло далеко не всем — большинство граждан все еще ждут того самого дня. Причем в аналогичных ситуациях люди оказываются все чаще и чаще.

«С каждым годом таких длительных отключений становится больше. Сейчас стабильно раз в несколько месяцев мы остаемся без воды на неделю-две. Стараемся делать запасы, но их банально не хватает на такие большие отрезки времени», — добавила Юлия.

В Свердловском департаменте «Луганскводы» прокомментировали нынешнюю ситуацию, объяснив причины происходящего.

«Это были аварийные остановки водоводов. Четыре раза останавливали в течение двух недель. Когда возобновится подача воды, мы пока не знаем — этими вопросами занимаются в главном управлении «Луганскводы», — отметили представители организации.

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