«Смогут переждать ремонтные работы»: в Подольске откроют еще один пункт обогрева для граждан

Часть подмосковного Подольска осталась без отопления и горячей воды из-за аварии на теплотрассе, сообщает Mash . Некоторые районы города уже несколько дней живут в сложных условиях, а ситуация, по сообщениям местных жителей, еще и начала усугубляться отключениями электричества.

Глава Подольска Григорий Артамонов уже сообщал об открытии пунктов обогрева, которые дадут людям возможность не замерзнуть, пока в их дома не вернулось тепло. Теперь же представители администрации сообщили нам о запуске дополнительного пункта.

«В корпусе Гимназии имени Подольских курсантов, расположенном по адресу ул. Революции, 2, организован еще один пункт обогрева, где граждане смогут переждать ремонтные работы», — сообщили корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» в администрации города.

Местный житель Евгений П. рассказал об обстановке в Подольске на сегодняшний день.

«Горячая вода и отопление исчезли 3 числа, за несколько часов полы остыли настолько, что в двух носках было холодно ходить. 4 числа дали отопление на несколько часов, но опять выключили. Сегодня дали отопление в 11 утра, но оно снова исчезло», — отметил мужчина.

Еще один житель города Александр О. добавил, что электричество в некоторых районах до сих пор отсутствует. В районе площади, ТЦ «Гран Сити» и проспекта 50 лет Октября, по его словам, даже закрылась часть магазинов из-за перебоев с электроснабжением.

Работы по ликвидации аварии на теплотрассе, как сообщал глава Подольска, уже завершены. На месте происшествия всю ночь работали пять звеньев сварщиков, а сейчас местным жителям остается дождаться, когда тепло дойдет до их домов. Некоторым гражданам будет произведен перерасчет за коммунальные услуги в январе.

Ранее стало известно, что в Подмосковье из-за морозов усилили работу аварийно-восстановительных бригад.