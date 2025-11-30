Новый год принесет автолюбителям череду неприятностей: с 1 января станет дороже
С 1 января водителей ждет рост цен на топливо и увеличение транспортного налога
Фото: [Фото: istockphoto.com/nkeskin]
С 1 января вводятся изменения в правилах дорожного движения и содержания транспортных средств. Повышаются размеры административных штрафов за нарушение ПДД, включая несоблюдение требований к зимней резине, пишет progorodnn.ru.
Уже с декабря действует запрет на эксплуатацию автомобилей с летними шинами. За нарушение этого правила предусмотрены штрафные санкции для всех категорий автовладельцев.
Увеличивается транспортный налог для автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с. Одновременно ожидается рост цен на автомобильное топливо: бензин подорожает на 14%, дизельное топливо — на 16%.
Ужесточаются требования к проведению технического осмотра транспортных средств. Проверке подлежат электронные системы, осветительные приборы, состояние шин и двигателя.
Сокращается срок льготной оплаты штрафов за нарушение ПДД. За невыполнение законных требований сотрудников ГИБДД устанавливается штраф до 10 тыс. рублей.
Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года.