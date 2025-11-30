Новый год принесет автолюбителям череду неприятностей: с 1 января станет дороже

С 1 января вводятся изменения в правилах дорожного движения и содержания транспортных средств. Повышаются размеры административных штрафов за нарушение ПДД, включая несоблюдение требований к зимней резине, пишет progorodnn.ru .

Уже с декабря действует запрет на эксплуатацию автомобилей с летними шинами. За нарушение этого правила предусмотрены штрафные санкции для всех категорий автовладельцев.

Увеличивается транспортный налог для автомобилей с мощностью двигателя свыше 160 л. с. Одновременно ожидается рост цен на автомобильное топливо: бензин подорожает на 14%, дизельное топливо — на 16%.

Ужесточаются требования к проведению технического осмотра транспортных средств. Проверке подлежат электронные системы, осветительные приборы, состояние шин и двигателя.

Сокращается срок льготной оплаты штрафов за нарушение ПДД. За невыполнение законных требований сотрудников ГИБДД устанавливается штраф до 10 тыс. рублей.

Ранее сообщалось о том, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% с 2026 года.