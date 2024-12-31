Новый год пришел в Россию: обращение Путина к гражданам опубликовали в Сети

Жители Камчатки и Чукотки вступили в 2025 год. Они первыми послушали обращение президента Владимира Путина, которое транслировалось на федеральном канале Россия-1.

Владимир Путин выразил уверенность, что Россия продолжит идти вперед, успешно реализовывать проекты и смотреть только в лучшее будущее. По словам президента, стране еще предстоит многое сделать.

Также глава государства добавил, что первая четверть XXI века страна была «наполнена многими, историческими значимыми, масштабными событиями».

«Наша страна, независимая, свободная и сильная, смогла ответить на сложные вызовы. И сейчас, в преддверии Нового года, мы думаем о будущем», — добавил Путин.

По словам Путина, «помыслы и надежды» миллионов россиян, поддержка, находятся «вместе с бойцами и командирами». Президент также напомнил, что в 2025 году Россия отпразднует 80-ю годовщину Победы. Следующий год официально объявлен Годом защитника отечества.

Также новогоднее поздравление опубликовал Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он сказал, что уходящий год можно назвать временем сложных испытаний, но в то же время это год достижений России.

Ранее сообщалось, что россияне смогут оказаться на Красной площади в новогоднюю ночь, несмотря на запрет.