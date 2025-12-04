Новый год в СИЗО: подростки-наркосбытчики попались с поличным

Два 17-летних жителя Иркутской области встретят новогодние праздники в следственном изоляторе ямальского города Муравленко. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на СК по региону.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении подростков меру пресечения в виде заключения под стражу до 2 февраля 2026 года. Молодые люди обвиняются в покушении на сбыт наркотических средств — серьезном преступлении, последствия которого кардинально изменят их жизнь.

По данным следственного управления СК РФ по ЯНАО, юноши стали жертвами классической схемы вербовки наркокурьеров. Соблазнившись предложением «легкого заработка», они приехали за тысячи километров от дома в Муравленко, где должны были забрать запрещенные вещества из тайника и организовать их распространение. Однако их «карьера» оборвалась в первый же день — 1 декабря сотрудники полиции задержали молодых людей. При досмотре у них были обнаружены и изъяты наркотики, что и стало материальным доказательством в деле.

За покушение на сбыт наркотиков по статье 228.1 УК РФ подростки могут получить длительное лишение свободы. Однако это решение остается за судом. Пока же молодые люди встретят Новый год в СИЗО.

