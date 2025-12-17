Новый год за 25 тысяч рублей: куда улететь отдохнуть прямо сейчас за низкую цену

Сервис бронирования путешествий OneTwoTrip представил подборку выгодных направлений для январских поездок. Согласно данным компании, россияне могут найти авиабилеты в Стамбул на даты новогодних праздников по цене от 25 тыс. рублей, сообщает Главный Региональный.

Как отмечают эксперты, в начале января в Стамбуле традиционно наблюдается низкий туристический спрос. Это приводит к снижению цен на размещение. Стоимость номера в трехзвездочном отеле с высокими оценками гостей в этот период составляет в среднем 5.5 тыс. рублей за сутки.

Для путешественников, имеющих возможность отправиться в поездку сразу после основных праздников, 8, 9 и 10 января, цена авиабилета может быть снижена до 22 тыс. рублей. Также в подборке указан Пхукет как одно из самых популярных зимних направлений у российских туристов. Стоимость перелета на этот тайский курорт в новогодние праздники начинается от 84 тыс. рублей. На даты 8 и 9 января цена билета может составить около 50 тыс. рублей. Размещение в трехзвездочных отелях на Пхукете в этот период оценивается экспертами примерно в 4.5 тыс. рублей за сутки.

