Новый ГОСТ для школьных ранцев: что изменится для российских родителей

С 1 августа 2025 года в России вступает в силу новый ГОСТ для школьных ранцев, рюкзаков и портфелей. Юрист Антон Габович разъяснил rostovgazeta.ru, какие требования теперь предъявляются к ученическим сумкам и как это отразится на выборе родителей.

Стандарт устанавливает четкие критерии качества: ткань ранцев должна быть устойчива к поту и трению, а краска — не стираться при активной эксплуатации. Обязательное условие — наличие светоотражающих элементов для безопасности ребенка в темное время суток. Особое внимание уделено весу: для младшеклассников максимальная масса пустого рюкзака не должна превышать 700 граммов, для старших классов — 1 килограмм.

Габович подчеркивает, что ГОСТ носит рекомендательный характер. Никто не запретит ребенку прийти в школу с несоответствующей сумкой, и никаких санкций за это не последует. Однако стандарт призван помочь родителям выбрать качественные изделия, которые не навредят здоровью школьника.

Например, как напомнил юрист, некоторые исследования доказывают вред определенных сумок для позвоночника ребенка. Жесткая ортопедическая спинка, широкие регулируемые лямки и правильное распределение веса — эти параметры напрямую влияют на формирование осанки ребенка.

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