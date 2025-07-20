Россиянам напомнили о правилах безопасного похода с детьми

Тульский Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для родителей, планирующих походы с детьми. Правила со ссылкой на специалиста опубликовала «ТУЛАСМИ».

Специалисты советуют выбирать маршруты через леса и рощи, где есть естественная тень, а перед ночевкой обязательно проверять прогноз погоды — температура не должна опускаться ниже 15 градусов.

Особое внимание рекомендовали уделять питьевому режиму: воду нужно брать с запасом для всех участников. Одежда должна максимально закрывать тело от солнца и насекомых, а головной убор обязателен. Для детей 7-9 лет походы стоит ограничить одним днем, 10-13 лет — двумя днями, а подросткам от 14 лет можно идти в трехдневное путешествие.

Оптимальная дистанция для младших школьников — не более 5 км, для остальных — до 10 км. Скорость движения не должна превышать 3 км/ч с обязательными перерывами каждые 45-50 минут. Вес рюкзака для младших детей ограничен 2 кг, для многодневных походов — 8-9 кг с учетом спальника, коврика, аптечки и провизии.

Также напомнили, что важно взять с собой базовую аптечку и, если необходимо, индивидуальные лекарства.

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