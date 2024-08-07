Новый гостиничный комплекс появится в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Мининвеста МО]
В Павловском Посаде появится новый гостиничный комплекс, компания «Бизнеспрогресс» построит его на участке, предоставленном по упрощенной процедуре — без проведения торгов. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«Площадь земельного участка, предоставленного инвестору без проведения торгов, составляет 0,35 га. Инвестиции в проект оцениваются в 98 миллионов рублей. В новом гостиничном комплексе создадут около 30 рабочих мест. Реализация проекта ожидается к 2030 году», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
В рамках проекта инвестор построит двухэтажное здание, рассчитанное на 49 номеров, его площадь составит 3,6 тысячи квадратных метров. В ведомстве напомнили, что подобрать площадку для реализации проекта можно на инвестиционной карте региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.