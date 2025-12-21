Новый гуманитарный груз доставили в Волноваху от северян

Очередная партия гуманитарной помощи от жителей ЯНАО прибыла в подшефную Волноваху. В рамках постоянной поддержки, которую ямальцы оказывают городу, нуждающимся семьям доставили теплые зимние вещи и технику, пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Среди получателей помощи — семья Бахур, которой передали комплекты зимней одежды и обуви, а также стационарный компьютер, необходимый для учебы, работы и связи с внешним миром.

Эта акция — не разовая, а часть системной работы. Ранее ямальцы уже помогали этой же семье в восстановлении быта после разрушений: на их средства была отремонтирована крыша дома, приобретена мебель и бытовая техника. Такой подход — от решения первоочередных задач по ремонту жилья до обеспечения повседневных нужд — демонстрирует продуманную стратегию шефской помощи, направленную не на временное облегчение, а на реальное восстановление нормальных условий жизни.

Подобные истории служат важным примером эффективной горизонтальной помощи между регионами России. Они показывают, как можно выстраивать долгосрочное, адресное и конкретное взаимодействие, когда поддержка поступает не абстрактно «в регион», а напрямую к определенным семьям, решая их насущные проблемы.

